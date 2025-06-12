В Киевской области во время пожара погибла женщина
В Киевской области загорелся частный дом. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Трагедия произошла на Обуховщине. В Василькове загорелся один из частных домов. Спасатели локализовали пламя, и при осмотре места обнаружили тело 65-летней женщины. По предварительным выводам, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.
"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее во Львове произошел пожар на пятом этаже многоэтажного дома. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело владельца квартиры.