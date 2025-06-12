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12 июня 2025, 14:19

В Киевской области во время пожара погибла женщина

12 июня 2025, 14:19
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области загорелся частный дом. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Трагедия произошла на Обуховщине. В Василькове загорелся один из частных домов. Спасатели локализовали пламя, и при осмотре места обнаружили тело 65-летней женщины. По предварительным выводам, пожар произошел из-за замыкания электропроводки.

"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львове произошел пожар на пятом этаже многоэтажного дома. К сожалению, во время тушения пламени обнаружили тело владельца квартиры.

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