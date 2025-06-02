Фото: Нацполиция

В Киевской области столкнулись грузовик и Volkswagen. В результате ДТП погиб водитель, а также пострадала пассажирка

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 31 мая в городе Кагарлык около 10:23. 62-летний водитель Volkswagen не предпочел в движении и допустил столкновение с грузовиком, который ехал по главной дороге. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. 59-летняя пассажирка была госпитализирована.

"Следователи следственного управления полиции Киевской области открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одесской области "Skoda Octavia" во время движения на закругленном участке дороги не справился с управлением, допустил выезд с дороги и опрокидывание машины.