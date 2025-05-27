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27 мая 2025, 21:27

В Киевской области 18-летний мотоциклист столкнулся с иномаркой

27 мая 2025, 21:27
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области произошло ДТП с мотоциклом. В результате аварии молодого водителя госпитализировали

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла 26 мая, около 15:00 в городе Березань. 18-летний водитель скутера Suzuki не соблюдал безопасное расстояние. Из-за этого он столкнулся с автомобилем Renault. В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

"По факту ДТП, следователи Броварского районного управления полиции приступили к досудебному расследованию (ч. 1 ст. 286 УКУ)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением. Поэтому машина съехала в кювет. В результате аварии погиб 38-летний пассажир.

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