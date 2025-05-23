фото: міська рада

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни планують знести близько 10 тисяч приватних будинків. Зокрема, на одній з найстаріших вулиць міста – Торговій

Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на Центр вивчення окупації, передає RegioNews.

"Найбільшу кількість будинків планують знести у Лівобережному та Центральному районах захопленого міста... Зокрема, у планах знести більшість будинків на одній з найстаріших історичних вулиць Торговій. Замість будинків маріупольців тут планується іпотечне будівництво для росіян", – йдеться у повідомленні.

Окупанти стверджують, ніби знесення планується через значні руйнування, спричинені бойовими діями. Однак замість того, щоб допомогти людям відновити їхнє житло, загарбники знайшли більш легкий шлях – усе зруйнувати.

За інформацією Маріупольської міськради, під час російської блокади пошкоджені понад 38 тисяч приватних будинків, майже 6,5 тисячі – зруйновані повністю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в захопленому Маріуполі, що втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.