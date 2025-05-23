05:05  23 травня
На Чернігівщині водій збив поліцейського, рятуючи друга від мобілізації
02:18  23 травня
На Хмельниччині відправили за ґрати пару, яка катувала сусідку за чаклунство
08:00  23 травня
У горах на Франківщині помер молодий чоловік
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 09:00

Масована атака дронів на Полтавщину: знищене підприємство, виникли пожежі

23 травня 2025, 09:00
Читайте также на русском языке
фото: Полтавська ОВА
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вночі, 23 травня, РФ здійснила масовану атаку БпЛА на Полтавську область. На місцях "прильотів" виникли пожежі, є руйнування

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

"Внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася", – йдеться в повідомленні.

Через масовану атаку пошкоджені сім приватних домогосподарств і лінії електропередач. Наразі без світла залишилися понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. Нині фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували залізничну інфраструктуру в Чернівецькій області. Через обстріли є пошкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли окупанти Полтавська область дрон підприємство БПЛА руйнування Полтавська ОВА
Росіяни атакували "Шахедами" Прикарпаття: пошкоджені будівлі
23 травня 2025, 08:47
Росіяни за добу майже 90 разів вдарили по Сумщині: пошкоджена інфраструктура
23 травня 2025, 08:31
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: наслідки
23 травня 2025, 07:42
Всі новини »
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
"Укрзалізниця" продовжила курсування поїзда Чернівці – Львів
23 травня 2025, 09:10
Росіяни атакували "Шахедами" Прикарпаття: пошкоджені будівлі
23 травня 2025, 08:47
Росіяни за добу майже 90 разів вдарили по Сумщині: пошкоджена інфраструктура
23 травня 2025, 08:31
Армія РФ вдарила по залізниці на Буковині: наслідки атаки
23 травня 2025, 08:30
Україна повернула з окупації ще дев'ятьох дітей
23 травня 2025, 08:17
Посилення мобілізації: на Полтавщині створять мобільні блокпости, де чергуватиме СБУ, ТЦК і поліція
23 травня 2025, 08:10
У Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив вчителя під час перевірки документів
23 травня 2025, 08:03
У горах на Франківщині помер молодий чоловік
23 травня 2025, 08:00
На Херсонщині внаслідок обстрілів загинули три людини, ще 6 поранені
23 травня 2025, 07:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »