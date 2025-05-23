Масована атака дронів на Полтавщину: знищене підприємство, виникли пожежі

фото: Полтавська ОВА

Сьогодні вночі, 23 травня, РФ здійснила масовану атаку БпЛА на Полтавську область. На місцях "прильотів" виникли пожежі, є руйнування

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

"Внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді знищено будівлю одного з підприємств. Виникла пожежа, яку локалізували підрозділами ДСНС. Травми отримала одна людина, від госпіталізації відмовилася", – йдеться в повідомленні.

Через масовану атаку пошкоджені сім приватних домогосподарств і лінії електропередач. Наразі без світла залишилися понад 100 юридичних та майже 1800 побутових споживачів.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками БпЛА у Полтавському районі без світла залишилися понад 270 абонентів. Нині фахівці працюють над відновленням постачання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували залізничну інфраструктуру в Чернівецькій області. Через обстріли є пошкодження.