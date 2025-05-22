На Київщині 27-річний чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого друга
На Київщині 27-річний чоловік зґвалтував малолітню дівчинку. Жертвою стала донька його знайомого
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному чоловіку, який зґвалтував 6-річну дівчинку. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Про злочин повідомив батько дівчинки. 27-річний зловмисник розпивав алкоголь у квартирі свого знайомого, а потім залишився на ночівлю. Згодом він зґвалтував 6-річну доньку свого товариша. Зараз його відправили до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині судили 19-річного хлопця, який зґвалтував 9-річну сестру. Йому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
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