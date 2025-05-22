Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру 27-річному чоловіку, який зґвалтував 6-річну дівчинку. За це йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про злочин повідомив батько дівчинки. 27-річний зловмисник розпивав алкоголь у квартирі свого знайомого, а потім залишився на ночівлю. Згодом він зґвалтував 6-річну доньку свого товариша. Зараз його відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині судили 19-річного хлопця, який зґвалтував 9-річну сестру. Йому призначили покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.