На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину

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В Обухівському районі 34-річного чоловіка підозрюють у вчиненні сексуальних злочинів проти неповнолітньої. Йому загрожує до 12 років ув'язнення за цей злочин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До поліції із заявою звернулася місцева мешканка та повідомила, що її 15-річну доньку зґвалтували.

Правоохоронці встановили, що кривдник познайомився з дівчиною в магазині, після чого він пригостив її алкоголем та запропонував піти до себе додому. Згодом повів дівчину до кімнати та всупереч її волі вчинив відносно неї дії сексуального характеру.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали фігуранта.

Слідчі повідомили кривднику про підозру.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність.