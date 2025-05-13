14:55  13 травня
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
13:13  13 травня
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
14:30  13 травня
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 травня 2025, 14:55

На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину

13 травня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Обухівському районі 34-річного чоловіка підозрюють у вчиненні сексуальних злочинів проти неповнолітньої. Йому загрожує до 12 років ув'язнення за цей злочин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

До поліції із заявою звернулася місцева мешканка та повідомила, що її 15-річну доньку зґвалтували.

Правоохоронці встановили, що кривдник познайомився з дівчиною в магазині, після чого він пригостив її алкоголем та запропонував піти до себе додому. Згодом повів дівчину до кімнати та всупереч її волі вчинив відносно неї дії сексуального характеру.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали фігуранта.

Слідчі повідомили кривднику про підозру.

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція алкоголь Київська область згвалтування неповнолітня
На Тернопільщині чоловік обікрав лікарню: виніс два ноутбуки
13 травня 2025, 14:36
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
13 травня 2025, 13:13
Побив і пограбував пасажира: у Ніжині затримали злодія з Києва
13 травня 2025, 08:40
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
Хоче всю Україну: Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись
13 травня 2025, 15:55
На Одещині поліцейські затримали трьох браконьєрів, які наловили риби на 700 тис. грн
13 травня 2025, 15:35
На Львівщині затримали зловмисника, який за 20 тисяч доларів обіцяв чоловіку переправити його за кордон
13 травня 2025, 15:17
Жахлива автотроща на Київщині: внаслідок зіткнення Mercedes і Hyundai загинули 2 людини
13 травня 2025, 15:10
Звітували росіянам: СБУ викрила інкасатора з Дніпра та жителя Донеччини
13 травня 2025, 14:45
На Тернопільщині чоловік обікрав лікарню: виніс два ноутбуки
13 травня 2025, 14:36
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
13 травня 2025, 14:30
Як підібрати плитку для стін на кухню та у ванну: експертний гід
13 травня 2025, 14:25
Прикордонники затримали жителя Одеси, який за 3500 доларів робив "бронь" від мобілізації
13 травня 2025, 14:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Ганна Маляр
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »