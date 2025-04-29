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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У травні 2024 року молодик вчинив дії сексуального характеру стосовно своєї 9-річної рідної сестри.

Суд призначив зловмиснику покарання в 12 років тюрми.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині судили 13-річного підлітка, який на прохання товариша зґвалтував 8-річну сестру для порно-контенту.