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Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, изнасиловавшему 6-летнюю девочку. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

О преступлении сообщил отец девочки. 27-летний злоумышленник распивал алкоголь в квартире своего знакомого, а затем остался на ночлег. Впоследствии он изнасиловал 6-летнюю дочь своего товарища. Сейчас его отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее в Николаевской области судили 19-летнего парня, который изнасиловал 9-летнюю сестру. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.