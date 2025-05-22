В Киевской области 27-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего друга
В Киевской области 27-летний мужчина изнасиловал малолетнюю девочку. Жертвой стала дочь его знакомого
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, изнасиловавшему 6-летнюю девочку. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.
О преступлении сообщил отец девочки. 27-летний злоумышленник распивал алкоголь в квартире своего знакомого, а затем остался на ночлег. Впоследствии он изнасиловал 6-летнюю дочь своего товарища. Сейчас его отправили в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее в Николаевской области судили 19-летнего парня, который изнасиловал 9-летнюю сестру. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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