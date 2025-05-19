На Київщині легковик збив на смерть 10-річну дівчинку
ДТП сталася у понеділок, 19 травня, о 08:00 в селі Кучаків Бориспільського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Kia виїхав на зустрічну смугу з подальшим виїздом на узбіччя та збив дитину. Попри всі зусилля медиків та проведені реанімаційні заходи, 10-річна дівчинка, на жаль, померла.
Поліцейські затримали 60-річного водія авто.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Нагадаємо, 17 травня у Тернополі водій авто Lexus збив хлопчика на пішохідному переході.
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині
19 травня 2025, 15:36На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових
19 травня 2025, 15:22Пенсія з урахуванням стажу за кордоном: що змінилося
19 травня 2025, 15:19У Чернігові жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами
19 травня 2025, 15:11В Івано-Франківську відбулося навчання екзорцистів
19 травня 2025, 15:08У Запоріжжі вовк утік із приватного зоопарку та розгулював містом
19 травня 2025, 14:50На Житомирщині в ДТП постраждали чотири людини
19 травня 2025, 14:47Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B
19 травня 2025, 14:43Військові за пів року подали 100 тисяч рапортів на зміну місця служби в "Армія+": скільки схвалили
19 травня 2025, 14:36У Харкові 16-річна дівчина підпалила два військові автомобілі
19 травня 2025, 14:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна