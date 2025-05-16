На Київщині виявили частину російської крилатої ракети
У Київській області сапери вилучили з поля бойову частину крилатої ракети Х-101, яку випустила РФ
Про це Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомив у Фейсбуці, передає RegioNews.
"У полі на території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини ворожої крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку було виявлено посеред сільськогосподарських угідь", - йдеться у повідомленні.
Фахівці безпечно транспортували бойову частину до спеціального полігону та знищили шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, на Київщині в лісі знайшли мінометну міну.
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