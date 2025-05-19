На Київщині легковик врізався в електроопору та перекинувся: водій помер
Смертельна ДТП трапилася ввечері 17 травня в селі Дибинці Обухівського району. Керманич загинув на місці аварії
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 20:20 автомобіль Renault не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок удару автівка перекинулась.
"Від отриманих травм 37-річний водій загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, 12 травня в Тернопільській області вантажівка на смерть переїхала жінку. Смертельна аварія сталася в місті Збараж.
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