На Київщині легковик врізався в електроопору та перекинувся: водій помер

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Смертельна ДТП трапилася ввечері 17 травня в селі Дибинці Обухівського району. Керманич загинув на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 20:20 автомобіль Renault не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок удару автівка перекинулась.

"Від отриманих травм 37-річний водій загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 12 травня в Тернопільській області вантажівка на смерть переїхала жінку. Смертельна аварія сталася в місті Збараж.