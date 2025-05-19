В Киевской области будут судить чиновника колонии, который передавал россиянам данные о военных ВСУ

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника отделения одной из исправительных колоний Киевской области, который передавал российским спецслужбам данные об осужденных, уволенных условно-досрочно для службы в Вооруженных Силах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Чиновник добровольно согласился на сотрудничество с вражескими спецслужбами. Ему помогала жена, которая сейчас находится в оккупированном Луганске.

В ходе обысков у злоумышленника изъяли телефоны с подтверждениями незаконной деятельности.

Чиновник обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области мужчина расстрелял людей.