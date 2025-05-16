В Киевской области в ДТП погиб 70-летний водитель
В Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель въехал в электросопротивление
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Авария произошла 15 мая в городе Обухов. Водитель RENAULT не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой 70-летний водитель погиб на месте.
"Следователи Обуховского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК)", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в столице произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Audi и Toyota. В результате аварии оба водителя погибли.
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