На Тернопільщині водійка Chevrolet протаранила металеве огородження

фото: Національна поліція

Як передає RegioNews, про це нагадують у поліції Тернопільської області.

У п’ятницю, 16 травня приблизно об 11:40 перед перехрестям вулиць Бандери та Соборна в селі Байківці водійка Chevrolet Laceti виїхала за межі проїзної частини дороги, де врізалася в металеву огорожу.

Внаслідок аварії жінку із травмами та переломом доставили до медзакладу. Її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій Audi збив на смерть чоловіка та втік з місця події.