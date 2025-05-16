На Тернопільщині водійка Chevrolet протаранила металеве огородження
Порушення правил безпеки дорожнього руху - основна причина травмувань людей
Як передає RegioNews, про це нагадують у поліції Тернопільської області.
У п’ятницю, 16 травня приблизно об 11:40 перед перехрестям вулиць Бандери та Соборна в селі Байківці водійка Chevrolet Laceti виїхала за межі проїзної частини дороги, де врізалася в металеву огорожу.
Внаслідок аварії жінку із травмами та переломом доставили до медзакладу. Її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, на Тернопільщині водій Audi збив на смерть чоловіка та втік з місця події.
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