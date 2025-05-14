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14 травня 2025, 15:35

Смертельна ДТП на Київщині: 76-річний водій загинув

14 травня 2025, 15:35
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Фото: Нацполіція
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На Київщині зіткнулись дві автівки. На жаль, життя одного з водіїв врятувати не вдалось

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась в місті Богуслав 13 травня. Як розповіли в поліції, водій ЗАЗ не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Mazda, яким керувала 40-річна жінка. Внаслідок ДТП 76-річний водій ЗАЗ був госпіталізований. На жаль, в лікарні чоловік помер.

"Слідчі Обухівського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 12 травня у Запоріжжі водій Mercedes Benz Sprinter допустив зіткнення з велосипедом. Внаслідок аварії ДТП 40-річний велосипедист отримав травми, не сумісні з життям. Він помер в автомобілі "швидкої допомоги".

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