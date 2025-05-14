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14 мая 2025, 15:35

Смертельное ДТП в Киевской области: 76-летний водитель погиб

14 мая 2025, 15:35
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Фото: Нацполиция
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На Киевщине столкнулись два автомобиля. К сожалению, жизнь одного из водителей спасти не удалось

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла в городе Богуславе 13 мая. Как рассказали в полиции, водитель ЗАЗ не предпочел в движении и допустил столкновение с автомобилем Mazda, которым управляла 40-летняя женщина. В результате ДТП 76-летний водитель ЗАЗ был госпитализирован. К сожалению, в больнице мужчина скончался.

"Следователи Обуховского районного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по данному факту (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщили правоохранители.

Напомним, 12 мая в Запорожье водитель Mercedes Benz Sprinter допустил столкновение с велосипедом. В результате аварии ДТП 40-летний велосипедист получил травмы, не совместимые с жизнью. Он скончался в автомобиле скорой помощи.

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