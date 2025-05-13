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13 травня 2025, 13:13

Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда

13 травня 2025, 13:13
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фото: Національна поліція
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У Чернівецькому районі правоохоронці оперативно затримали чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилась 11 травня у с. Снячів.

Під час спільного розпивання алкоголю між двома жителями села виникла словесна суперечка. В ході конфлікту 40-річний господар будинку наніс 37-річному гостю удар ножем у шию та втік із місця інциденту.

Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до медустанови. Лікарі діагностували у чоловіка тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани в ділянці шиї.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисника та затримали. Йому повідомили про підозру.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік напав на літню жінку. Зловмисник кілька разів вдарив її по голові. Після цього він зірвав з шиї золотий ланцюжок та втік.

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