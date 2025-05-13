Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда

фото: Національна поліція

У Чернівецькому районі правоохоронці оперативно затримали чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія трапилась 11 травня у с. Снячів.

Під час спільного розпивання алкоголю між двома жителями села виникла словесна суперечка. В ході конфлікту 40-річний господар будинку наніс 37-річному гостю удар ножем у шию та втік із місця інциденту.

Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до медустанови. Лікарі діагностували у чоловіка тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани в ділянці шиї.

Поліцейські оперативно розшукали зловмисника та затримали. Йому повідомили про підозру.

Нагадаємо, в Дніпрі чоловік напав на літню жінку. Зловмисник кілька разів вдарив її по голові. Після цього він зірвав з шиї золотий ланцюжок та втік.