На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
В Обуховском районе 34-летний мужчина подозревается в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней. Ему грозит до 12 лет тюрьмы за это преступление
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
В полицию с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.
Правоохранители установили, что обидчик познакомился с девушкой в магазине, после чего он угостил ее алкоголем и предложил пойти домой. Впоследствии повел девушку в комнату и вопреки ее воле совершил в отношении нее действия сексуального характера.
Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали фигуранта.
Следователи сообщили обидчику о подозрении.
В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность.