На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку

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В Обуховском районе 34-летний мужчина подозревается в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней. Ему грозит до 12 лет тюрьмы за это преступление

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница и сообщила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.

Правоохранители установили, что обидчик познакомился с девушкой в магазине, после чего он угостил ее алкоголем и предложил пойти домой. Впоследствии повел девушку в комнату и вопреки ее воле совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали фигуранта.

Следователи сообщили обидчику о подозрении.

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность.