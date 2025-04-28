У Миколаєві чоловік поранив людину через зауваження

фото: Національна поліція

Дії фігуранта слідчі кваліфікували, як замах на умисне вбивство, скоєне з хуліганських мотивів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 27 квітня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину біля магазину по проспекту Героїв України у Миколаєві.

Виявилося, що під час конфлікту чоловік здійснив постріл в іншого чоловіка, попередньо, з пістолета. Усе сталося після зауваження потерпілого зловмиснику щодо стану алкогольного сп'яніння та непристойної поведінки у громадському місці.

Вже на вулиці нетверезий фігурант вистрілив у груди опоненту та втік із місця події.

Потерпілого забрала швидка медична допомога.

Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець. Його затримали. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці.