Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Полицейские провели обыски у мужчины, устроившего накануне стрельбу в Киевской области. У него нашли автомат, более 300 патронов калибра 5,45 мм, гранату Ф-1 и унифицированный пыл дистанционного действия УЗРГМ.

Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного убийства двух человек, а также незаконного ношения, хранения и обращения с оружием и боеприпасами. Ему грозит пожизненное заключение. В суд он находится под стражей без права на внесение залога.

Напомним, 8 мая произошла стрельба в Софиевской Борщаговке. Военный продал мужчине оружие. Впоследствии между ними произошел конфликт из-за оплаты "товара". Тогда же 63-летний "покупатель" расстрелял военного и его тещу. Мужчина скрывался у себя дома, но впоследствии полиция задержала его.