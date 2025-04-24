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24 квітня 2025, 14:02

У Києві на Подолі сталась стрілянина: що відомо

24 квітня 2025, 14:02
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Фото: Нацполіція
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У поліції з'ясовують деталі стрілянини в Києві. З'ясувалось, що це сталось на фоні конфлікту між двома чоловіками на паркувальному майданчику

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

24 квітня близько 10 години сталась стрілянина в Подільському районі Києва. За попередніми даними, на парковці посварились двоє чоловіків. В ході сварки один з них здійснив постріл.

На місце інциденту виїхали виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

"Всі учасники події встановлені, на місці працюють правоохоронці, вирішується питання правової кваліфікації", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше сталась стрілянина у львівському торгівельному центрі. Чоловіку зробили зауваження охоронці через електроскутер всередині будівлі. Проте у відповідь відвідувач став погрожувати зброєю, і навіть зробив кілька пострілів.

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