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08 травня 2025, 14:40

Розкрадання коштів на дитячому садочку: на Київщині оголосили про підозру підряднику

08 травня 2025, 14:40
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили підрядника, який привласнив собі частину бюджетних коштів. Тепер йому загрожує термін

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру підряднику. За даними поліції, під час будівництва дитячого садка у Фастівському районі завищив вартість виконаних робіт та привласнив кошти. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Глевахівська селищна рада уклала договір з директором одного з підприємств. Йшлося про будівництво дитячого садка. Під час проведення будівельних робіт підрядник присвоїв собі частину виділених з бюджету коштів.

Фігурант вніс до звітностей неправдиві дані. Внаслідок цього бюджет втратив 2,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили підприємця, через недбалість якого бюджет витратив зайві понад 200 тисяч. Гроші були виділені на ремонт укриття в одному з будинків.

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