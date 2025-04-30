Фото: Нацполіція

У столиці викрили чиновників, які організували схему по розкраденню бюджету. Ці гроші повинні були піти на ремонт авто для медиків

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці правоохоронці викрили організовану злочинну групу. Зловмисники привласнили понад 6 мільйонів гривень з державного бюджету. Ці гроші повинні були витратити на ремонт автомобілів "швидкої допомоги".

Посадовець КО "Київмедспецтранс" КМДА, бухгалтер і три приватні фірми протягом 2023 року уклали ряд договорів на понад 17 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, майже третину суми вони привласнили собі.

Як з'ясували правоохоронці, постачальники здобули штучну перемогу в тендерній процедурі. Потім вони поставили запчастини по завищеній вартості. Різницю (6 мільйонів гривень) учасники схеми привласнили собі. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Волині оголосили про підозру міському голові. Чиновник змовився з підприємцем, і закупив автомобілі для ЗСУ по завищеній ціні. Це коштувало бюджету 6 мільйонів гривень.