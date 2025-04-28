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У столиці викрили підприємця, через недбалість якого бюджет витратив зайві понад 200 тисяч. Йдеться про ремонтні роботи в укритті одного з житлового будинку

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру в недбалості підприємцю, який здійснював технічний нагляд за якістю ремонту підвалу житлового будинку, що використовується мешканцями як укриття. Йдеться про ремонт підвалу-укриття в будинку в Подільському районі столиці.

У листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської РДА та підрядною організацією укладено договір на виконання робіт ремонту підвального приміщення у житловому будинку по вулиці Виговського. Проте встановили, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають визначеним проєктно-кошторисною документацією.

Річ у тім, що під час ремонтних робіт було зроблено лише "один шар" штукатурки та пофарбовані стіни. Хоча кошторис передбачав зовсім інше. Підозрюваний підприємець внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, усіх цих недоліків не помітив, відтак усі роботи були оплачені у повному обсязі.

"Відповідно до висновку економічної експертизи, розмір збитків, завданих столичному бюджету, становить понад 230 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Волині мер міста отримав підозру через розкрадання бюджету при закупівлі авто для ЗСУ. Відомо, що на машини виділялось 10 мільйонів гривень, але реальна вартість виявилась на менше на 6 мільйонів, які опинились згодом у "кишенях" чиновників.