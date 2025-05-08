Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили подрядчика, присвоившего себе часть бюджетных средств. Теперь ему грозит срок

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении подрядчику. По данным полиции, во время строительства детского сада в Фастовском районе завысил стоимость выполненных работ и присвоил средства. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Глеваховский поселковый совет заключил договор с директором одного из предприятий. Речь шла о строительстве детского сада. При проведении строительных работ подрядчик присвоил себе часть выделенных из бюджета средств.

Фигурант внес в отчетности ложные данные. В результате бюджет потерял 2,8 миллиона гривен.

Напомним, ранее в столице разоблачили предпринимателя, из-за халатности которого бюджет потратил лишние более 200 тысяч. Деньги были выделены на ремонт укрытия в одном из домов.