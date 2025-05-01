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01 травня 2025, 19:10

Чоловіка, який хотів викрасти 6-річну дитину на Київщині, взяли під варту

01 травня 2025, 19:10
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фото: Нацполіція
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Поліція повідомила про підозру зловмиснику, який намагався викрасти 6-річну дівчинку в селі Бишів Фастівського району. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, 6-річна дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З машини вийшов невідомий та затягнув малолітню до авто. На щастя, дівчинці вдалося втекти.

Поліцейські оперативно затримали 39-річного зловмисника. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за:

  • ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення);
  • ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

"Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Бишів чоловік силоміць заштовхав дівчинку до салону автомобіля, проте дитина не розгубилася – відчинила двері та втекла. Фігуранту загрожує до п'яти років ув'язнення.

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