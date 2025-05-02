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02 травня 2025, 05:45

У Херсоні 2-річний малюк випав із вікна багатоповерхівки: мати забрала сина та зачинилася в квартирі

02 травня 2025, 05:45
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фото: Нацполіція
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Нещасний випадок стався 29 квітня в мікрорайоні Таврійський. Наразі дитина перебуває у реанімації в критичному стані. Горе-матері загрожує тюрма

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Херсонській області.

За даними слідства, дворічний хлопчик випав із вікна п’ятого поверху. Попередньо, дитина перебувала сама на кухні, залізла по підвіконню через відкрите вікно на блок кондиціонеру, в результаті чого не втрималася та впала на землю. В цей час 40-річна мати спільно з іншими чотирма синами, віком 2, 6, 9 та 11 років, перебувала в іншій кімнаті.

Після падіння херсонка спустилася, забрала малюка з численними травмами з вулиці та зачинилася в квартирі зсередини. Згодом жінка впустила до оселі медиків. Хлопчик лежав на ліжку весь у крові з великою гематомою на голові та плакав. Дитину ушпиталили до лікарні.

"Дворічного хлопчика прооперували, він перебуває в критичному стані в реанімаційному відділенні", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що багатодітна сім’я вже тривалий час перебуває на обліку як родина, що опинилася в складних життєвих обставинах. За попередньою інформацією, батько хлопчиків перебуває за кордоном.

Служба у справах дітей вилучила інших малолітніх дітей із родини. Їх помістили до медичного закладу для перевірки стану здоров’я. Наразі вирішується питання щодо позбавлення батьків батьківських прав.

Слідчі відкрили провадження. Багатодітній матері може загрожувати позбавленням волі на строк до п’яти років. Нині триває слідство.

Нагадаємо, у Коломиї, що на Івано-Франківщині, з вікна багатоповерхівки випала 3-річна дівчинка. У результаті отриманих травм дитина померла.

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ушпиталення Херсон діти дитина реанімація падіння травми
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