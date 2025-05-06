На Київщині екс-чиновник заробляв на незаконній вирубці дерев
Правоохоронці викрили колишнього посадовця. Він зловживав службовим становищем та "влаштував бізнес" на незаконній вирубці дерев
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому чиновнику. На Бучанщині він зловживав службовим становищем та організував незаконну порубку дерев. Тепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.
На території парку зловмисник здійснив незаконну порубку та подальше незаконне вивезення 565 дерев породи "сосна". Дії колишнього посадовця призвели до збитків на майже 600 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше в Карпатах викрили групу з п'яти жителів, які вирубали дерев на 35,5 мільйона гривень. Незаконно вирубані дерева вони продавали без ліцензії.
На Прикарпатті зловмисники вирубали понад 1,7 тисячі дерев на 257 мільйонів гривеньВсі новини »
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