Житель Харківщини може сісти на 3 роки за незаконно спиляні 16 дерев

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Під час патрулювання території поліцейські виявили чоловіка, який завантажив деревину у причіп. Як з’ясувалось, він незаконно спиляв дерев на понад 32 тисячі гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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