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До суду скерували обвинувальний акт стосовно організованої групи з п’яти жителів Закарпаття за фактом незаконної порубки лісу

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

На території Ясінянської громади Рахівського району група осіб налагодила незаконну вирубку лісу в одному з урочищ. Деревину відвозили на пилорами і готували до продажу по Україні. Також збували на місці за готівку, не маючи жодних підтверджуючих документів про її походження.

Рубали, зокрема, дерева хвойних і цінних порід. Для допомоги "чорним лісорубам" громадяни з використанням наявного транспорту трелювали деревину, а для їх зручності шляхи перевезення у лісистій місцевості обладнали містками.

Завдана незаконними діями шкода становить 35,5 млн грн.

"Під час спецоперації із викриття протиправних рубок у жовтні 2024 року правоохоронці зіткнулися з активним опором населення. Дорогою до місця порубки було розкладено шипи та їжаки з арматури, а також частково пошкоджено міст, який вів до місць зберігання незаконно зрубаних дерев і пилорам. Внаслідок цього пошкодили 6 автомобілів – службові авто поліції та вантажівки", – розповіли в прокуратурі.

Вилучену деревину передали на відповідальне зберігання до одного з підрозділів ДП "Ліси України".

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили спробу контрабанди деревини на понад мільйон гривень.