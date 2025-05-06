В Киевской области экс-чиновник зарабатывал на незаконной вырубке деревьев
Правоохранители разоблачили бывшего чиновника. Он злоупотреблял служебным положением и "устроил бизнес" на незаконной вырубке деревьев
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику. В Бучанщине он злоупотреблял служебным положением и организовал незаконную порубку деревьев. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
На территории парка злоумышленник совершил незаконную порубку и последующий незаконный вывоз 565 деревьев породы "сосна". Действия бывшего чиновника привели к ущербу почти на 600 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Карпатах разоблачили группу из пяти жителей, которые вырубили деревьев на 35,5 миллиона гривен. Незаконно вырубленные деревья продавали без лицензии.
На Прикарпатье злоумышленники вырубили более 1,7 тысяч деревьев на 257 миллионов гривенВсе новости »
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