Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили бывшего чиновника. Он злоупотреблял служебным положением и "устроил бизнес" на незаконной вырубке деревьев

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику. В Бучанщине он злоупотреблял служебным положением и организовал незаконную порубку деревьев. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

На территории парка злоумышленник совершил незаконную порубку и последующий незаконный вывоз 565 деревьев породы "сосна". Действия бывшего чиновника привели к ущербу почти на 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Карпатах разоблачили группу из пяти жителей, которые вырубили деревьев на 35,5 миллиона гривен. Незаконно вырубленные деревья продавали без лицензии.