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05 травня 2025, 22:25

У Житомирі водій збив 12-річного хлопчика

05 травня 2025, 22:25
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Фото: Нацполіція
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У Житомирі розслідують ДТП. Водій збив 12-річну дитину

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 4 травня в Житомирі. Попередньо, 44-річний чоловік був за кермом ВАЗ. Він рухався вулицею та скоїв наїзд на 12-річного хлопчика з Києва. Внаслідок ДТП дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

"Нині за вказаним фактом слідчі Звягельського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області сталась смертельна ДТП. Там 52-річний чоловік за кермом Ford Sierra не дотримався безпечної швидкості та вчинив наїзд на 75-річного велосипедиста. Потерпілий помер в лікарні.

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