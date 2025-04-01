фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

На школярку на вулиці накинувся собака породи німецька вівчарка. Зі слів власника пса, він вигулював тварину на повідку, але, побачивши дітей, собака вирвався і кинувся на дівчат. Пес покусав 11-річну дитину.

Дівчинку до медзакладу привіз батько. Наразі постраждала перебуває в лікарні з покусаними ранами обличчя та переломом щелепи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві відправили за ґрати чоловіка, який вбив собаку, побивши та скинувши зі сходів.