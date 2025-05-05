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05 травня 2025, 19:47

На Одещині зникла 13-річна дівчина

05 травня 2025, 19:47
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фото: ілюстративне
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Правоохоронці встановлюють місцезнаходження 13-річної жительки Одеси Кіри Сербінової, яка сьогодні, 5 травня, пішла з дому та досі не повернулась

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Прикмети: зріст 165 см, середньої статури, коротке та чорне волосся.

Особливі прикмети: пірсинг на нижній губі та в носі.

Була одягнена: в чорну кофту та чорні джинси, взута в чорні черевики.

Правоохоронці закликають осіб, які володіють будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, просимо повідомити до відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 за номером телефону 048-779-49- 68 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Одещині жінка за 20 тисяч гривень замовила вбивство рідного брата.

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