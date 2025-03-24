На Київщині відшукали п'ятирічну дитину, яка втекла із реабілітаційного центру: що відомо

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У Київській області розшукали 5-річного Назара Запорожця, який зник у селі Лютіж Вишгородського району

Як передає RegioNews, про це поліція Київської області повідомляє у Фейсбуці.

У понеділок, 24 березня, до поліції надійшло повідомлення від матері дитини про те, що її малолітній син близько 16:00 пішов із території реабілітаційного центру в невідомому напрямку.

На розшук дитини були оперативно залучені всі підрозділи поліції, які в найкоротший термін встановили місцезнаходження хлопчика.

На щастя, жертвою злочину дитина не стала.

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