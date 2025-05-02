В Киевской области открыли реабилитационный модуль для пострадавших от войны

фото: Киевская ОВА

В Славутиче Киевской области открылся безбарьерный реабилитационный модуль для людей, пострадавших в результате войны

Как сообщает RegioNews, об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"Полностью инклюзивный модуль площадью 72 кв. м оборудованы современной техникой и созданы с учетом потребностей людей с инвалидностью. Здесь пациентам будут оказывать комплексную реабилитационную поддержку, включающую физическую терапию, эрготерапию, психологическую помощь и социальную интеграцию", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет об обучении ходьбе с протезами, сопровождении во время протезирования, эрготерапии и возобновлении речи. Также в модуле можно будет получить юридическую консультацию, пособие по трудоустройству, доступ к программам обучения и переквалификации, а также другие виды социальных услуг, необходимых для возвращения к активной жизни.

Напомним, в Киевской области нашли пятилетнего ребенка, который сбежал из реабилитационного центра.