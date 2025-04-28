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28 квітня 2025, 18:22

У Київській області депутата міськради засудили до 2 років ув’язнення за хабар у 10 000 доларів

28 квітня 2025, 18:22
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Суд визнав винним депутата Миронівської міської ради Обухівського району та присудив йому два роки ув’язнення з конфіскацією майна за отримання хабаря у розмірі 10 000 доларів США за сприяння в одержанні земельної ділянки в оренду

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Обухівської окружної прокуратури депутата Миронівської міської ради Обухівського району визнано винним в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Депутата засуджено строком на два роки з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що використовуючи свій статус депутата місцевої ради та повноваження члена земельної комісії, підозрюваний обіцяв підприємцю посприяти в позитивному вирішенні питання про отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності в центрі міста Миронівка.

Нагадаємо, на Київщині затримали фальшивомонетників, які підробляли долари та гривні.

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