ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали на Івано-Франківщині 48-річного батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Херсонщини. Йому оголосили підозру

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Впродовж кількох років чоловік чинив насильство над дітьми, які перебували під його опікою. Маючи дружину та двох рідних синів, він систематично ґвалтував малолітню підопічну, якій на момент першого злочину було лише 10 років.

Крім того, чоловік вчиняв розпусні дії щодо двох інших неповнолітніх вихованок. Одна з дівчинок через перенесені травми потрапила до лікарні з важкими психічними розладами.

Фігуранта затримали на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області переїхав після початку повномасштабного вторгнення.

Всіх вихованців будинку сімейного типу. Наразі діти перебувають під наглядом фахівців для проходження психологічної реабілітації та забезпечення необхідних слідчих дій.

З будинку сімейного типу негайно вилучили всіх вихованців. Наразі п'ятеро хлопчиків і ще стільки ж дівчат перебувають під наглядом фахівців. Діти мають пройти психологічну реабілітацію та взяти участь у необхідних слідчих діях.

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині чоловіка засудили за неодноразове зґвалтування 14-річної падчерки.