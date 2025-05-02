Изнасиловал собственную дочь: в Киевской области вынесли приговор педофилу
В Киевской области мужчина получил приговор за изнасилование собственной дочери. Девочке на тот момент было всего 9 лет
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Броварской городской районный суд признал 41-летнего мужчину виновным по фактам изнасилования и сексуального насилия малолетнего ребенка. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Сам инцидент произошел осенью 2023 года. Мужчина вошел в комнату своей 9-летней дочери. Он решил воспользоваться тем, что за ним никто не наблюдает, и изнасиловал ребенка.
Напомним, ранее в Тернополе судили таксиста, пытавшегося изнасиловать 17-летнюю девушку. Ее спас только звонок матери, которая ждала приезда дочери и начала волноваться.
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