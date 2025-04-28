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28 квітня 2025, 23:35

На Львівщині затримали педофіла, який домагався 12-річну дівчинку

28 квітня 2025, 23:35
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Фото: Нацполіція
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На Львівщині правоохоронці затримали педофіла, який пропонував дівчинці інтимну зустріч. На щастя, дитина розповіла про це матері

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Шептицькому районі поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який домагався 12-річну дівчинку. На щастя, дитина не постраждала завдяки довірливим стосункам з матір'ю та роботі правоохоронцям. Затриманий зараз перебуває під вартою. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

44-річний чоловік у соціальній мережі познайомився з 12-річною дівчинкою. Він кілька днів надсилав їй відео та фото сексуального характеру. Також він робив непристойні пропозиції та намагався організувати особисту зустріч з метою задоволення своїх сексуальних потреб.

На щастя, дівчинка розповіла про нового "знайомого" мамі, а жінка — звернулась до поліції. Коли зловмисник "домовився" про зустріч — на місці його чекала не неповнолітня дівчинка, а правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопчик зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".

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