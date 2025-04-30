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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Подія сталася 3 серпня 2023 року близько 23:30. Водій таксі отримав замовлення у мобільному додатку Uklonна вулицю в районі Нового Світу. Неповнолітня дівчина, яка була у друзів, їхала додому. Таксист, довізши дівчину за вказаною у замовленні адресою, у дворі неподалік її будинку заблокував двері авто, почав цілувати та торкатися її тіла. Підліток від несподіванки і стресу завмерла на сидінні й не знала, що робити у цій ситуації. Дівчину врятував мамин дзвінок на мобільний телефон, яка знаючи, що дитина мала б вже приїхати, почала хвилюватися і телефонувати дочці.

Постраждала розповіла про інцидент сестрі та мамі, й родичі звернулись до правоохоронців. За кілька годин таксиста затримали.

Суд врахував, що в обвинуваченого є на утриманні неповнолітня дитина, він раніше не судимий і частково визнав свою вину. У підсумку фігуранту призначили 5 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопець зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".