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30 квітня 2025, 00:37

У Тернополі засудили таксиста, який намагався зґвалтувати неповнолітню пасажирку

30 квітня 2025, 00:37
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Суд визнав винуватим 35-річного жителя Тернополя у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої дівчини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Подія сталася 3 серпня 2023 року близько 23:30. Водій таксі отримав замовлення у мобільному додатку Uklonна вулицю в районі Нового Світу. Неповнолітня дівчина, яка була у друзів, їхала додому. Таксист, довізши дівчину за вказаною у замовленні адресою, у дворі неподалік її будинку заблокував двері авто, почав цілувати та торкатися її тіла. Підліток від несподіванки і стресу завмерла на сидінні й не знала, що робити у цій ситуації. Дівчину врятував мамин дзвінок на мобільний телефон, яка знаючи, що дитина мала б вже приїхати, почала хвилюватися і телефонувати дочці.

Постраждала розповіла про інцидент сестрі та мамі, й родичі звернулись до правоохоронців. За кілька годин таксиста затримали.

Суд врахував, що в обвинуваченого є на утриманні неповнолітня дитина, він раніше не судимий і частково визнав свою вину. У підсумку фігуранту призначили 5 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині підліток зґвалтував свою 8-річну сестру. Виявилось, що 13-річний хлопець зробив це на прохання товариша, щоб "зняти дорослий контент".

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