Прикордонники показали, як збили Shahed на Київщині

фото: ДПСУ

Вночі на Київщині мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону виявила та знищила ворожий баражуючий боєприпас типу "Shahed"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники неба вчасно зорієнтувалися в ситуації, зайняли вогневі позиції та відкрили вогонь зі штатної зброї.

"Ворожий дрон-камікадзе успішно збили, що дозволило уникнути жертв серед мирного населення та запобігти руйнуванню цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня російська армія запустила по Україні 149 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 67 — локаційно втрачені.