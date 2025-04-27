З'явилися кадри російських ударів по цивільній інфраструктурі Житомира
Сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів у Житомирі виникли пожежі. Через атаку дронів постраждав місцевий житель, пошкоджена інфраструктура
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Житомирській області.
Через удари дронів-камікадзе за різними адресами в Житомирі горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі й автівки.
"За попередньою інформацією, постраждала одна особа - гостра реакція на стрес. Силами рятувальників пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами. Внаслідок загинув чоловік та поранена дитина, пошкоджені будинки.
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