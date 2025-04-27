фото: ДСНС України у Житомирській області

Сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів у Житомирі виникли пожежі. Через атаку дронів постраждав місцевий житель, пошкоджена інфраструктура

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Житомирській області.

Через удари дронів-камікадзе за різними адресами в Житомирі горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі й автівки.

"За попередньою інформацією, постраждала одна особа - гостра реакція на стрес. Силами рятувальників пожежу ліквідовано", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Павлоград на Дніпропетровщині ударними дронами. Внаслідок загинув чоловік та поранена дитина, пошкоджені будинки.