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27 квітня 2025, 08:30

Бригади "Помста" показала, як розбомбила укриття та позиції росіян під Куп’янськом

27 квітня 2025, 08:30
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фото: ДПСУ
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На Куп’янському напрямку оператори підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" ефективно знищують ворожі укриттях та позиції окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Зазначається, що протягом тижня захисники Харківщини знищили низку позицій загарбників: бліндажі, підвали та зруйновані будівлі, в яких ховалися штурмові групи.

"Точні удари дронів позбавили ворога захисту та серйозно послабили його бойові можливості", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше бійці "Феніксу" показали, як знищують логістику росіян на Харківщині.

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війна прикордонники окупанти БПЛА втрати росіян Купʼянський напрямок підрозділ Фенікс бригада Помста
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