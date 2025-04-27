Росія запустила по Україні майже 150 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 27 квітня російська армія запустила по Україні 149 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 67 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

Нагадаємо, сьогодні російська армія вивела в акваторію Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". На борту — до шести ракет.