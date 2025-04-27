Російська авіація атакувала Херсон: пошкоджені лікарня та будинки, поранені цивільні

фото: Олександр Прокудін

Сьогодні вранці російська авіація завдала ударів по Херсону. Внаслідок "прильоту" пошкоджені дві багатоповерхівки, приватний будинок та медичний заклад. Постраждали щонайменше троє мирних жителів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"81-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та садна обличчя. Нині вона – у лікарні. Також за меддопомогою звернулись чоловіки, 58 та 59 років. В них – вибухові травми та поранення голови. Стан потерпілих – легкий. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно", – уточнили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів Херсонщини постраждали п'ятеро мирних мешканців, одна людина загинула.