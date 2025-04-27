Пограничники показали, как сбили Shahed в Киевской области
Ночью в Киевской области мобильная огневая группа 9-го пограничного отряда обнаружила и уничтожила вражеский баражирующий боеприпас типа "Shahed"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Защитники неба вовремя сориентировались в ситуации, заняли огневые позиции и открыли огонь из штатного оружия.
"Вражеский дрон-камикадзе успешно сбили, что позволило избежать жертв среди мирного населения и предотвратить разрушение гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 27 апреля российская армия запустила по Украине 149 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 67 — локационно потеряны.
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