Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє людей

фото: Національна поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 12 квітня, на автодорозі Р-10 "Канів-Черкаси-Світловодськ-Кременчук"

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що водій автомобіля "Toyota Rav4" на нерегульованому перехресті скоїв зіткнення з авто "Peugeot Partner".

У результаті аварії загинули 64-річний чоловік та 65-річна жінка, водій та пасажирка останнього транспортного засобу.

Слідчі затримали 36-річного керманича "Toyota Rav4" у порядку статті 208 КПК України, а його автомобіль вилучили.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.

Повні обставини та причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, на Рівненщині зіткнулися три авто, чотирьох людей госпіталізували.