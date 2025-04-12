10:56  12 квітня
На Миколаївщині скасували обмеження руху для автотранспорту
02:55  12 квітня
В Україні різко подорожчала капуста - яка причина
01:55  12 квітня
На Черкащині кіт вже п'ять років працює чиновником
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2025, 14:52

Смертельна ДТП на Черкащині: загинули двоє людей

12 квітня 2025, 14:52
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 12 квітня, на автодорозі Р-10 "Канів-Черкаси-Світловодськ-Кременчук"

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що водій автомобіля "Toyota Rav4" на нерегульованому перехресті скоїв зіткнення з авто "Peugeot Partner".

У результаті аварії загинули 64-річний чоловік та 65-річна жінка, водій та пасажирка останнього транспортного засобу.

Слідчі затримали 36-річного керманича "Toyota Rav4" у порядку статті 208 КПК України, а його автомобіль вилучили.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від пʼяти до десяти років.

Повні обставини та причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, на Рівненщині зіткнулися три авто, чотирьох людей госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП поліція Черкаська область Peugeot Partner Toyota Rav4
У Києві батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та потяги, оштрафували
12 квітня 2025, 13:59
На Рівненщині зіткнулися три авто: чотирьох людей госпіталізували
12 квітня 2025, 13:38
Перевищила швидкість: на Житомирщині судили водійку, яка спровокувала смертельну ДТП
11 квітня 2025, 23:25
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
Український пілот F-16 загинув у бою: що відомо
12 квітня 2025, 16:06
Росіяни обстріляли медзаклад на Херсонщині: є поранені
12 квітня 2025, 15:44
У Верховній Раді готують нові обмеження для мерів: про що йдеться
12 квітня 2025, 15:29
Арбузов і Клюєв під санкціями: Зеленський увів у дію рішення РНБО
12 квітня 2025, 14:36
У Києві батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та потяги, оштрафували
12 квітня 2025, 13:59
На Рівненщині зіткнулися три авто: чотирьох людей госпіталізували
12 квітня 2025, 13:38
Окупанти вдарили артилерією по Херсонщині: постраждали двоє чоловіків
12 квітня 2025, 12:47
Пожежі в Києві після атаки БПЛА повністю ліквідовані
12 квітня 2025, 12:27
Донеччина під вогнем: є загиблі й поранені серед цивільних
12 квітня 2025, 11:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »