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27 лютого 2025, 13:21

Смерть через навушники: на Фастівщині під колесами потяга загинула дівчина

27 лютого 2025, 13:21
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фото: Національна поліція
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У Фастівському районі під колесами потяга загинула дівчина. Поліція Київщини розслідує обставини трагедії

Про це розповіли в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, подія сталась днями в межах станції "Півні".

Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням Фастів-Київ збив 20-річну жительку Чернігівської області, яка рухалася по коліях в навушниках. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом.

У поліції вкотре нагадують, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки, та закликає бути обережними на залізничних коліях.

Нагадаємо, на Волині під електровоз потрапила 79-річна жінка. Пенсіонерка намагалася перейти залізницю у невстановленому місці.

Раніше ми повідомляли, що в Бучанському районі Київської області під колесами електропотяга загинув чоловік. Йому було 42 роки.

залізниця Київська область смерть навушники дівчина
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